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"العمليات المشتركة" في العراق تعلق على انسحاب قوة خاصة للتحالف الدولي باتجاه الكويت


علقت قيادة "العمليات المشتركة" في العراق على انسحاب قوة خاصة للتحالف الدولي باتجاه الكويت.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "الحوار والاجتماعات التي عقدت أخيرا والاتفاق يقضي بأن يكون هناك جدول لانسحاب القوات القتالية من العراق قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف أن "قوات التحالف تعمل وفق المعطيات وما تم الاتفاق عليه بين بغداد وواشنطن"، مبينا أن "شكل العلاقة بين العراق والتحالف الدولي أخذ منحى آخر".

وأشار إلى أن "قوات التحالف ودول العالم ملتزمون بدعم العراق"، لافتا الى أن "القوات القتالية يجب أن تنسحب قبل نهاية هذا العام بحسب الاتفاق".

ولفت إلى أن "المجتمع الدولي مستمر في دعم القوات الأمنية العراقية في مجال التسليح، وتجهيزها بالمعدات لبناء قدراتها".

وكان التحالف الدولي قد أعلن السبت انسحاب قواته المتواجدة في العراق إلى الكويت.

وذكر التحالف في بيان ، أنه "نظرا لتراجع الحاجة إلى وجود قوات OTH من قوات التحالف في العراق عادت الى قواعدها الأصلية في الكويت وغادرت العراق".

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