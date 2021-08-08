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المفوضية تبين بشأن الانسحابات من الانتخابات المقبلة


أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أنها لم تستلم أي طلب رسمي للانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، في حديث صحفي إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تتسلم لغاية اللحظة أي طلب رسمي من جهة او تحالف او شخص للانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل".

وأشارت إلى أنه "إذا كان المنسحب شخصاً فعليه أن يقدم طلباً إلى المفوضية يتضمن توقيعه من أجل الانسحاب، فيما إذا كان تحالفاً فيجب أن أن يكون الطلب متضمناً توقيع جميع أعضاء التحالف الموجودين في القائمة".

وبينت، أن "جميع المرشحين المتقدمين هم موجودين لغاية اللحظة وسيشتركون في العملية الانتخابية المقبلة".

وكانت أحزاب وجهات سياسية، أبرزها التيار الصدري، قد أعلنت انسحابها من الانتخابات المقبلة، مبررة ذلك بغياب الأجواء الآمنة لإجرائها.

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