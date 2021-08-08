حريق في مستشفى الموصل العام

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن اندلاع حادث حريق مستهلكات في مستشفى الموصل العام.

وقالت المديرية في بيان ان "فرقها تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل كومة من المواد والاجهزة الكهربائية المستهلكة في مستشفى الموصل العام / العسكري سابقا بالجانب الأيمن من مدينة الموصل ."

واضافت ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بسبب شرارة من ماكنه القطع واللحام أثناء تقطيع منظومة التبريد القديمة العاطلة الخاصة بالمستشفى فكانت سببا في احتراق المنظومة القريبة من خزان الأوكسجين الخاص بالمستشفى".

واشارت المديرية الى ان "فرق الدفاع المدني انهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية ودون تأثر عمل المستشفى في تقديم خدماته الطبية للمواطنين" .