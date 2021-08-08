القبض على متهمة بـ"بيع طفل رضيع" وآخر بسرقة ٥٤٠٠ دولار في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على متهمة ببيع طفل مجهول الهوية ومتهم بسرقة ٥٤٠٠ دولار في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان أن "قوة من مفارز مكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الكرخ، في مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها ببيع طفل رضيع مجهول الهوية".

وأضافت، انه "تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ( ٦/ من قانون الاتجار بالبشر)".

واشارت الوزارة الى، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية ألقت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٥٤٠٠) دولار أمريكي من داخل إحدى الدور السكنية في منطقة الحرية".

ولفتت الى، ان "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".