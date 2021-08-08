فوضى في التنظيم تتسبب بإندلاع حريق داخل مجمع طبي في النجف

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، اخماد حريق اندلع داخل مجمع طبي في محافظة النجف.

وذكرت المديرية في بيان إنه "بإشراف ميداني مباشر من قبل العميد الحقوقي رشيد ثابت رشيد مدير المحافظة تم اخماد حادث حريق اندلع بمجمع طبي في حي الإسكان بمركز المحافظة".

وأضافت، أن "فرقها تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة بسبب تماس كهربائي داخلي بكل مهنية وبوقت قياسي قصير والحد من توسعها وانتشارها وبدون اي أضرار بشرية".

وذكرت المديرية ان "فرقها اثبتت من خلال الكشوفات السابقة بأن البناية تفتقر لشروط السلامة والوقاية وسوء في الخزن وفوضى في التنظيم".