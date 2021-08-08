الصحة تعلن وصول الوجبة الاكبر من لقاحي فايزر وسينوفارم

أعلنت وزارة الصحة والبيئة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم الاحد، وصول جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة في بيان "وصول جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد بواقع مليونين جرعة"، مبينة أن "الكميات المستلمه اليوم تعد اعلى كميات مستلمة خلال يوم واحد".
واشارت الوزارة الى ان "اللقاحات الواردة اليوم من انتاج كل من شركة فايزر الامريكية وشركة سينوفارم الصينية وكل منهما مقر من قبل منظمة الصحة العالمية".
واوضحت أنه "سيتم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية في بغداد وعموم المحافظات وبما فيها اقليم كردستان والنازحين وكل من وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي مؤكدة ان جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة".
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