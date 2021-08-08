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خلية الأزمة في محافظة بابل تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا


أصدرت خلية الأزمة في محافظة بابل، اليوم السبت، قرارات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الخلية في مؤتمر صحافي، إنه "تقرر غلق المسابح والجوامع والحسينيات، كما تقرر إكمال اللقاحات للكوادر التربوية ورؤساء الأقسام في المؤسسات الحكومية".

وأشارت إلى أنه "لن يكون هنالك غلق للطرق أثناء فترة المواكب الحسينية الا بصورة ضيقه".

وشهدت الآونة الأخيرة، تسجيل العراق أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا، من تفشي الوباء.

 

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