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التربية تكشف مصير امتحانات السادس اعدادي في حال فرض حظر شامل


أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، التزامها بقرار حظر التجوال الشامل في حال تم فرضه في البلاد.

وبشأن توصية وزارة الصحة بفرض حظر شامل للتجوال، قال فاروق في حديث صحفي، "نحن نتعامل مع القرارات الرسمية التي تصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لكن في حال تم فرضه فان وزارة التربية ملزمة بتطبيق القرار والمثول له".

واضاف المتحدث باسم الوزارة انه "اذا كان هناك حظر للتجوال ستتحذ وزارة التربية قرارا بشان امتحانات السادس الاعدادي وفق ما سيصدر من خلية الازمة".

وفي ما يخص مادة اللغة العربية للثالث المتوسط، بين فاروق: إن "التصحيح لم يكتمل، وأن أكثر من النصف هو نسبة النجاح في مادة اللغة العربية في الدفاتر التي صححت".

وذكر المتحدث باسم الوزارة ان "الدرجات النهائية لمرحلة الثالث المتوسط ستتحول تلقائيا من 45 إلى 50 عندما تدخل إلى الحاسبة الخاصة بالكونترول وهذا يشمل كل المواد".

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