الصحة تتخذ إجراءات بحق المحرضين على عدم تلقي اللقاح 

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، إنها اتخذت إجراءات بحق المحرضين على اللقاح والإجراءات الصحية، مبينة أن لقاح كورونا يحمي من الإصابة بنسبة 95 %.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر: إن "البروتوكول المعتمد الحالي هو تقديم جرعتين من لقاح كورونا في جميع الدول"، مبيناً أن "كل المؤشرات العلمية أكدت أن تلقي جرعتين من اللقاح توفران وتحققان حماية عالية جداً، وتقيان تماماً من الإصابة بنسبة ٩٠ الى ٩٥%، وفي حالات قليلة جداً قد يصاب الشخص الملقح وتكون إصابته بسيطة جداً، لا يحتاج الدخول فيها الى المستشفى وهذا هو المعمول به في الوقت الحالي".

وأشار إلى أن "هناك قوانين نافذة منها قانون العقوبات العراقي وقانون الصحة العامة، الذي يحاسب ويعاقب كل فرد أو مجموعة أشخاص يضرون بالصحة العامة للمجتمع، وهذا تأكيد على تطبيق الاجراءات القانونية والقضائية بحق هؤلاء"، مؤكداً أن "وزارة الصحة رفعت بشكل قانوني ورسمي الى الجهات المختصة المعنية في وزارة الداخلية والعدل والنقابات لمحاسبة كل حالة تحرض ضد أخذ اللقاحات والإجراءات الوقائية".