الخارجية تباشر باصدار جوازات مرور للعراقيين العالقين في بيلاروسيا

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، المباشرة باصدار جوازات مرور للعراقيين العالقين في بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ، إن "سفارة جمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية تعلن عن تواجد وفدها القنصلي في العاصمة البيلاروسية مينسك من اجل المباشرة باصدار جوازات مرور للمواطنين العالقين في بيلاروسيا، وتسهيل عودتهم الى العراق".

وأضاف أن "العملية تجري في مقر الخطوط الجوية العراقية والواقع على العنوان الاتي : شارع يانكي كوبلا 23 رقم المكتب 4

‏office Iraqi airways in Minsk

‏Yankee kupala street 23

‏Улица янки купалы 23

واشار الصحاف الى انه "يمكن الاتصال على الارقام التالية:

375291079988

375292853886

وفي سياق متصل، بين المتحدث باسم الخارجية، ان "وزارة الخارجيّة تتابع باهتمام تطوّرات ملف المهاجرينَ العراقيين والمسافرين إلى بيلاروسيا مؤخّراً.

ولفت الى ان "وزير الخارجيّة أجرى إتصالات وتلقى أخرى من عددٍ من الشخصيات ووزراء الخارجيّة في الإتحاد الأوروبي ومنهم جوزيب بوريل منسق السياسة والأمن في الاتحاد الاوربي ووزيري خارجية ليتوانيا ولاتفيا،لنفس الغرض المتعلق بموضوعة الهجرة واللجوء وبيّن الموقف الرسمي بشأن العودة الطوعيّة للاجئين العراقيين كما لفت إلى خطورة أن يقع العراقيون ضحية شبكات التهريب والإتجار بالبشر".

وأكد الصحاف، انه "بتوجيه وزير الخارجية فؤاد حسين تابعت سفارة جمهورية العراق في موسكو بأهتمام بالغ موضوعة مقتل المواطن جعفر حسين يوسف من تولد ١٩٨١ على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا، وأوفدت عدداً من الدبلوماسيين للوقوف على تفاصيل الحادث ميدانياً في الشريط الحدودي بين بيلاروسيا وليتوانيا وبحضور عائلة الفقيد وممثلين عن السلطات المعنية في الجانب البيلاروسي، ثم إجتمع الوفد العراقي في مقر وزارة الخارجيّة البيلاروسية مع الجهات المتخصصة بالمتابعة وكان ذلك صباح يوم أمس الجمعة 2021/8/6".