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نائب يكشف عن شبهات فساد بمبالغ طائلة في دائرة صحة البصرة


كشف النائب جواد الموسوي، اليوم السبت، عن شبهات فساد بأكثر من ٤ مليارات دينار بملف واحد في دائرة صحة محافظة البصرة.

جاء ذلك خلال وثيقة مرسلة من الموسوي الى وزارة الصحة، حيث يقول فيها، "استنادا لصلاحياتنا وفق النظام الداخلي لمجلس النواب ودورنا الرقابي في لجنة الصحة والبيئة النيابية، يرجي اجراء تحقيق رسمي وقانوني عاجل في شبهات فساد تخص شراء اكثر من 1900 جهاز طبي ضمن منحة 20 مليار دينار المتعاقد عليها من قبل دائرة صحة محافظة البصرة".

وطالب الموسوي "بعدم التأخير في التحقيق او التسويف في محاسبة الفاسدين".

ودعا الى ان تتضمن التوصيات محاسبة جميع الفاسدين ومن بينهم اصحاب الشركات والمكاتب العلمية ممن دفع العمولات والرشاوى للتعاقد مع دوائر الصحة لشراء اجهزة طبية باضعاف اثمانها الحقيقية مع الغاء اجازات هذه المكاتب ووضعهم على اللائحة السوداء ل‍وزارة الصحة".

 

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