لجنة الطاقة: الربط الخليجي غير نافع

رأت لجنة الطاقة النيابية، السبت، أن الربط الخليجي للكهرباء مع العراق، غير نافع.

وقال عضو اللجنة، غالب محمد علي، إن "تقليل استيراد الغاز من إيران أمر وارد لاسيما مع وجود أزمة طاقة لديهم، وهذا الأمر يجب أن يحل من خلال الاستفادة من الغاز الطبيعي أو يبقى الوضع كما هو".

وأشار إلى، "ضرورة إعطاء الكهرباء لشركات رصينة ولجميع مراحلها وبقروض على المدى الطويل ولا سيما القروض التي تكون مقابل النفط، والا لن تتحسن الكهرباء".

وبشأن الربط الخليجي، بين علي أن "هذا الربط غير نافع وليس بحل لأنه سيكون مثل الربط الإيراني، يوم تتوفر كهرباء ويوم آخر لا توجد، وإنما الحل أن تكون للعراق محطاته الخاصة لاسيما أنه يملك النفط والغاز واحتياطا هائلا من الأموال والذهب فلن يكون من الصعب جلب شركات رصينة لإنتاج الطاقة".ا