الأخبار

لجنة الطاقة: الربط الخليجي غير نافع


رأت لجنة الطاقة النيابية، السبت، أن الربط الخليجي للكهرباء مع العراق، غير نافع.

وقال عضو اللجنة، غالب محمد علي، إن "تقليل استيراد الغاز من إيران أمر وارد لاسيما مع وجود أزمة طاقة لديهم، وهذا الأمر يجب أن يحل من خلال الاستفادة من الغاز الطبيعي أو يبقى الوضع كما هو".

وأشار إلى، "ضرورة إعطاء الكهرباء لشركات رصينة ولجميع مراحلها وبقروض على المدى الطويل ولا سيما القروض التي تكون مقابل النفط، والا لن تتحسن الكهرباء".

وبشأن الربط الخليجي، بين علي أن "هذا الربط غير نافع وليس بحل لأنه سيكون مثل الربط الإيراني، يوم تتوفر كهرباء ويوم آخر لا توجد، وإنما الحل أن تكون للعراق محطاته الخاصة لاسيما أنه يملك النفط والغاز واحتياطا هائلا من الأموال والذهب فلن يكون من الصعب جلب شركات رصينة لإنتاج الطاقة".ا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اصابات خلال نزاع بالاسلحة شرقي بغداد
لجنة الطاقة: الربط الخليجي غير نافع
إيران توضح بعد رفع علم كردستان مكان علم العراق
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف نوفق بين إحياء موسم الاحزان وبين الوباء المستشري؟ ثم ماذا نفعل بإزاء الانتخابات؟
القبض على خمسة متسللين من سوريا الى ناحية ربيعة غربي نينوى
وزير التربية يصدر توجيهاً للملاكات التعليمية والتدريسية
المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو يدمر مضافات ونفق لداعش الارهابي
مستشار الصدر يحسم قرار الانسحاب من الانتخابات
مدير صحة بغداد/ الكرخ : احالة موظفة الى التحقيق بسبب إصدار بطاقات لقاح بشكل غير قانوني
العراق يعلق جميع رحلاته الجوية إلى بلاروسيا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك