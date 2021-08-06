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القبض على خمسة متسللين من سوريا الى ناحية ربيعة غربي نينوى


اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القاء القبض على خمسة متسللين من سوريا الى ناحية ربيعة غربي محافظة نينوى، ضمن مهامها مع بقية القطعات لتأمين الحدود.

وذكرت المديرية في بيان انه "على اثر معلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة ١٥-، ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية تم رصد تحرك لعدة اشخاص باتجاه حدودنا مع سوريا في محاولة منهم لاجتياز الساتر الحدودي بين البلدين".

واضافت "وعلى ضوء ذلك قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية المشار اليها وقوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ بنصب كمين محكم لهم في قرية الشعلان التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى والقبض عليهم حال عبورهم للساتر الحدودي وهو ما قاموا به".

وكشفت المديرية ان "الأشخاص الخمسة يحملون الجنسية السورية"، مشيرة الى "احالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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