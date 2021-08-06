وزير التربية يصدر توجيهاً للملاكات التعليمية والتدريسية

وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الجمعة، الملاكات التعليمية والتدريسية الى الاسراع في اخذ لقاحات كورونا، فيما أكد ان التعليم في السنة المقبلة سيكون حضوريا.

وقالت التربية في بيان إن الدليمي "دعا الملاكات التعليمية والتدريسية الى الاسراع في اخذ اللقاح للحفاظ على سلامتهم والوقاية من وباء كورنا".

وأضاف الدليمي، "سنعود في العام المقبل الى التعليم الحضوري ولا بد من التكاتف لإنجاحه بالالتزام بالشروط الصحية وأخذ كافة تدابير الوقاية الصحية".