مستشار الصدر يحسم قرار الانسحاب من الانتخابات

حسم حسن العذاري، مستشار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الجدل حول قرار انسحاب الصدر من الانتخابات المقبلة.

وقال العذاري في بيان، ، إن "قرار سماحة السيد القائد بخصوص عدم الاشتراك في انتخابات 10-10-2021 قرار قطعي وحاسم ولا رجعة فيه".

وأضاف، "لا يحق لأي فرد من افراد التيار دعم او نشر او ترويج لأي مرشح مهما كان".

وفي 15 تموز الماضي، أعلن الصدر عن سحب يده ممن "يدعي الانتماء للتيار في الحكومة الحالية والمقبلة"، فضلا عن عدم مشاركته في الاقتراع المقبل.