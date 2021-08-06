العراق يعلق جميع رحلاته الجوية إلى بلاروسيا

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، تعليق جميع الرحلات الجوية من العراق إلى مينسك ( بلاروسيا ).

وقالت السلطة في بيان إنه "بناءً على التوجيهات الحكومية، نعلن عن تعليق جميع الرحلات الجوية من العراق إلى مينسك (بلاروسيا) عبر شركة الخطوط الجوية العراقية وكافة النواقل الوطنية الأخرى العاملة في البلاد إلى أشعار أخر".

وأشارت إلى أنه "سيتم السماح بتنفيذ رحلات لإعادة المواطنين العراقيين من بلاروسيا شرط مغادرة الطائرات من العراق بدون".