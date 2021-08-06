الأخبار

تحالف الفتح يتهم جهات تمتلك مناصب حكومية بمحاولة تأجيل الانتخابات


اتهم تحالف الفتح  الجمعة، جهات سياسية تمتلك مناصب بالحكومة بمحاولة تأجيج الشارع وتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى إشعار آخر.

وقال النائب عن الفتح أحمد الكناني في حديث صحفي، إن "هناك جهات سياسية تمتلك مناصب وزارية عليا بالحكومة تحاول تأجيج الشارع وتأجيل الانتخابات البرلمانية عن موعدها المحدد إلى إشعار آخر".

وأضاف إن "تلك الجهات ادركت تماما إنها فقدت ثقتها من قبل الشارع العراقي، وتحاول اليوم عرقلة أجرى الانتخابات في موعدها المحدد".

وبين الكناني، أن "اجراء الانتخابات في موعدها المحدد يمثل الحل الافضل للعملية السياسية للخروج من الازمات نحو تشكيل حكومة جديدة قادرة على خدمة المواطن".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في  العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، هو موعد "حتمي لا رجعة عنه".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير التربية يصدر توجيهاً للملاكات التعليمية والتدريسية
المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو يدمر مضافات ونفق لداعش الارهابي
مستشار الصدر يحسم قرار الانسحاب من الانتخابات
مدير صحة بغداد/ الكرخ : احالة موظفة الى التحقيق بسبب إصدار بطاقات لقاح بشكل غير قانوني
العراق يعلق جميع رحلاته الجوية إلى بلاروسيا
القبض على متهم ارتكب جريمة "الدكة العشائرية" في بغداد
اية الله رئيسي يطلب من نيجيرفان بارزاني "خطوات حازمة" و"آلية معينة" لرفاهية إيران والعراق
كركوك.. إصابة 3 أشخاص في شجار داخل المكتب السياسي للاتحاد الوطني
تحالف الفتح يتهم جهات تمتلك مناصب حكومية بمحاولة تأجيل الانتخابات
الصحة تؤكد استمرار فتح منافذ التلقيح خلال الجمعة والعطل الرسمية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك