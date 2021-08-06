اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ارهابيين اثنين اثناء محاولتهما دخول كركوك.

المديرية قالت في بيان انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وشعبة استخبارات الفرقة الثامنة- والتي اشارت لسعي إرهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لدخول محافظة كركوك عبر منطقتي تركلان وقره تبه، فتم نصب كمين محكم لهما والقبض عليهما في المناطق المذكورة".

وأضاف البيان، انه "جرى بعدها تسليمهما لجهة الطلب".