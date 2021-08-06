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الخارجية العراقية: أوقفنا السفر الى بيلاروسيا لحماية مواطنينا من الاتجار بالبشر


 أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الجمعة، إيقاف السفر مؤقتا إلى بيلاروسيا.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن الوزارة "تتابعُ باهتمام موضوعة المهاجرين العراقيين وما يتفرّعُ عنها من مخاطرَ كانت ولاتزال هدفاً لشبكات التهريب والإتجار بالبشر، بنحوٍ قد يتسببُ بعواقبَ على أمن الأفراد وحياتهم".

ودعت الخارجية؛ "المواطنينَ العراقيين أن لايقعوا في شِراك هذه المجموعات، نُشيرُ إلى أن الحكومةَ العراقيَّة إتخذتْ مجموعة إجراءات من شأنها أن تحدَّ من إستغلال المسافرين إلى عددٍ من الدول".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تلقى عدّة إتصالات من السَّيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة والأمن في الإتحاد الأوروبي، والسَّيد غابريليوس لاندسبيرغيس وزير خارجيَّة ليتوانيا، والسَّيد إدغار رينكيفيتش وزير خارجيَّة لاتفيا".

ونقل البيان عن الوزير تأكيده خلال هذه الاتصالات أن القوانين العراقيَّة تكفل حريّة السفر للمواطن العراقي، إلّا إنَّ الإتجار بالبشر ومخاطر توسّع شبكات التهريب وإنعكاس ذلك على أمن المسافرين العراقيين، يُصنَّف من الأعمالِ الجُرميّة.

وأشار الوزير إلى الإجراءات التي إتخذتها الحكومة مؤخراً لحماية المواطنين العراقيين الذين وقعوا ضحايا شبكات التهريب وكان منها إيقاف السفر مؤقتاً إلى بيلاروسيا واستمرار رحلات العودة منها إلى بغداد، لافتا الى أنّ إجراءات تحقيقيّة إتُخِذَتْ بشأنِ عمليات تهريب المواطنين والإيقاع بهم في مصير مجهول، وفقا للبيان.

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