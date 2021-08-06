رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس جمهورية ايران

التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة، مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، وقدم له التهاني بمناسبة تسنمه منصبه.

وقال إعلام القضاء في بيان"رئيس المجلس حضر مراسم تحليف السيد رئيسي اليمين في مجلس الشورى رفقة وفد قضائي رفيع المستوى ضم السادة كلا من القاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الاتحادية العليا وسالم محمد نوري رئيس الادعاء العام والقاضي مسلم متعب مدب رئيس هيئة الاشراف القضائي ورحيم عبد الحسن مدير عام دائرة شؤون الحراسات القضائية".