الشيخ همام حمودي خلال استقباله السفير التونسي: الديمقراطية في المنطقة ناشئة وبحاجة لتنضيج

استقبل الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد رضا زقيدان سفير تونس في بغداد، وبحثا التطورات السياسية الأخيرة في تونس، وعلاقات البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الشيخ حمودي ان التجارب الديمقراطية في المنطقة ناشئة، وبحاجة لمزيد من المراجعة والتنضيج بما يتناسب مع اوضاعها وقيمها الاجتماعية ويواكب العصرنة، مشيرا إلى حرص العراق على استقرار تونس وازدهار، وتطلعه لتطوير العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات بما يخدم الشعبين.

من جانبه، استعرض السيد زقيدان تطورات الساحة التونسية ومسوغاتها الوطنية، معربا أيضا عن سعي بلاده لتطوير علاقاتها مع بغداد واستثمار ثقلها بالمنطقة وتعزيز المصالح المشتركة.