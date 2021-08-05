الكشف عن ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بكورونا في العراق

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال، فيما أشارت إلى عدم وجود توصية بلتقيحهم.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "وبحسب الأرقام الحالية حصل ارتفاع بسيط بنسبة الأطفال المصابين بكورونا من 6 إلى 7% من مجموع المصابين بالجائحة".

وبشأن إمكانية تلقيح الأطفال للوقاية من الفيروس، بين أنه "لا توجد أية توصية من منظمة الصحة العالمية بتلقيح الأطفال، رغم أن بعض الدول اعتمدت التلقيح كأميركا وبريطانيا فقط".

وسجلت وزارة الصحة اليوم، 11871 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع تسجيل 7461 حالة شفاء و62 حالة وفاة.