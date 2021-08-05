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رئيس مجلس المفوضين يستقبل السفير البريطاني ويؤكد له اكمال اغلب خطوات الجدول الزمني ليوم الانتخابات


سؤال يطرح نفسه لو كان السفير الايراني قد التفي برئيس مجلس المفوضين فهل سيمر مرور الكرام !!!؟؟؟؟

 

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، إكمال أغلب خطوات الجدول الزمني للتحضير ليوم الانتخابات.

وذكر بيان للمفوضية أن "رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف أستقبل في مقر مفوضية الانتخابات ب‍بغداد، السفير البريطاني في العراق مارك برايسون والوفد المرافق له".

وتابع البيان، أنه "في بداية اللقاء، رحّب القاضي جليل عدنان خلف بزيارة السفير البريطاني إلى مقر المفوضية، مهنئاً إياه بمناسبة تسلم مهامه الجديدة، ليكمل ما بدأه السفير السابق في الاهتمام بالتواصل مع المفوضية والمؤسسات الرسمية العراقية".

واكد رئيس مجلس المفوضين ان "المفوضية أكملت أغلب الخطوات التي وضعتها في الجدول الزمني للتحضير ليوم الانتخابات في 10 تشرين الأول 2021"، مثنياً على "الدعم الدولي لإجراء الاستحقاق الانتخابي بشكل غير مسبوق، والذي أعطى زخماً حقيقياً لإنجاز ملف الانتخابات المبكرة، عبر ما تحقق بنحو أساس من خلال بعثة الأمم المتحدة في بغداد".

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بأداء مفوضية الانتخابات وحرصها على إيضاح كل خطواتها ومراحل عملها للجمهور ولوسائل الإعلام وللبعثات الدولية والجهات الرسمية، وهو دور ليس باليسير في هذه المرحلة، مؤكداً على أن "بريطانيا داعمة لتحقيق موعد الانتخابات من خلال تواصلها المستمر مع البعثة الأممية في العراق".

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