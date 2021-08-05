الحشد الشعبي ينفي ان يكون لدى ابو فدك اي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر الحشد الشعبي،، بياناً حول رئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي "أبو فدك".

وقال الحشد في بيان، إنه "نتشرت في الآوانة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات كثيرة تحمل اسم رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي وتقوم بنسبة أخبار وتصريحات له عارية عن الصحة تماما".

وأكد البيان، أن "رئيس الأركان لا يملك أي موقع أو حساب أو صفحة وأن مديرية الإعلام العامة هي الجهة الوحيدة المخولة بنشر الأخبار والنشاطات الخاصة بالسيد رئيس الأركان".