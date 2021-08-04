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واشنطن: قانون تفويض الحرب في العراق لم يعد ضرورياً


قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002، إذ لم يعد ضرورياً لحماية المصالح الأمريكية.

وأكدت شيرمان أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "بالنسبة ل‍وزارة الخارجية فإن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 لن يؤثر على أنشطتنا الدبلوماسية".

وأضافت: "الوزارة أوضحت أننا ليس لدينا أنشطة عسكرية جارية تعتمد عليه فقط كما أن إلغاءه سيكون له تأثير ضئيل على العمليات العسكرية".

وأيد مجلس النواب الأميركي في حزيران الماضي، إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002، والذي سمح بشن الحرب على العراق.

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