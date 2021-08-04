محافظ كربلاء والقيادات الامنية يكشفون عن تدابير خطة محرم الحرام

اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، ان ماتقرره لجنة الصحة والسلامة المركزية هي تعليمات نافذة، مشيرا الى ان المحافظة ماضية بتطبيق الخطط الخاصة بزيارة عاشوراء.

وقال الخطابي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القادة الامنيين عقد في مبنى المحافظة، ان "محافظة كربلاء جاهزة على المستوى الأمني والخدمي والصحي"، لافتا الى "اتخاذ اجراءات مشتركة مع الصحة واول اجراء هو البدء بحملة توعوية في سبيل اخذ اللقاح، فيما بين ان عدد متلقي اللقاح ارتفع بشكل كبير".

واضاف "قواتنا الامنية قادرة على ردع من يفكر بتهديد المحافظة سواء من حدودها الخارجية او الداخلية".

الى ذلك اشار قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي الى وضع خطة شاملة اشتركت فيها جميع القوات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والدوائر الامنية والاستخباراتية لتأمين زيارة محرم الحرام.

وقال الهاشمي "طلبنا قطعات اضافية من الوزارات وسوف تنتشر في القاطع وسبق الخطة عمليات استباقية مستمر لغاية الآن في شمال كربلاء وفي الغرب مع صحراء الانبار وصحراء كربلاء وصحراء النجف باشتراك القوه الجوية وطيران الجيش".

واضاف ان القطوعات في الزيارة ستكون قليلة"، ولفت الى طلب افواج من الجيش ومن الطوارئ والحشد الشعبي والقوة الجوية وطيران الجيش وأجهزة تشويش للمشاركة في تأمين الزيارة".

من جهته كشف قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد الزويني عن نصب اكثر من ١٦٠٠ كاميرا مراقبة توزعت في السيطرات الخارجية ومركز المدينة وعلى المحاور الرئيسية وتم تفعيلها في محور بغداد وبابل والنجف ومركز المدينة ايضا، مبينا ان هذه الكاميرات تساعد الجهد الأمني وفي توجيه القطعات وتقليل الازدحام والسيطرة على الجريمة.

واوضح ان "عدد المواكب لهذا العام بلغ اكثر من ٦٥٠ موكبا تم تسجيلها وتم وضع السياقات والضوابط الخاص".

وختم بالقول، "تم توجيه كافة الضباط والمنتسبين بارتداء الكمامات وتوجيه الزائرين بالالتزام بالاجراءات الصحية".