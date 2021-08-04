الأخبار

محافظ كربلاء والقيادات الامنية يكشفون عن تدابير خطة محرم الحرام


اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، ان ماتقرره لجنة الصحة والسلامة المركزية هي تعليمات نافذة، مشيرا الى ان المحافظة ماضية بتطبيق الخطط الخاصة بزيارة عاشوراء.

وقال الخطابي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع القادة الامنيين عقد في مبنى المحافظة، ان "محافظة كربلاء جاهزة على المستوى الأمني والخدمي والصحي"، لافتا الى "اتخاذ اجراءات مشتركة مع الصحة واول اجراء هو البدء بحملة توعوية في سبيل اخذ اللقاح، فيما بين ان عدد متلقي اللقاح ارتفع بشكل كبير".

واضاف "قواتنا الامنية قادرة على ردع من يفكر بتهديد المحافظة سواء من حدودها الخارجية او الداخلية".

الى ذلك اشار قائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي الى وضع خطة شاملة اشتركت فيها جميع القوات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والدوائر الامنية والاستخباراتية لتأمين زيارة محرم الحرام.

وقال الهاشمي "طلبنا قطعات اضافية من الوزارات وسوف تنتشر في القاطع وسبق الخطة عمليات استباقية مستمر لغاية الآن في شمال كربلاء وفي الغرب مع صحراء الانبار وصحراء كربلاء وصحراء النجف باشتراك القوه الجوية وطيران الجيش".

واضاف ان القطوعات في الزيارة ستكون قليلة"، ولفت الى طلب افواج من الجيش ومن الطوارئ والحشد الشعبي والقوة الجوية وطيران الجيش وأجهزة تشويش للمشاركة في تأمين الزيارة".

من جهته كشف قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد الزويني عن نصب اكثر من ١٦٠٠ كاميرا مراقبة توزعت في السيطرات الخارجية ومركز المدينة وعلى المحاور الرئيسية وتم تفعيلها في محور بغداد وبابل والنجف ومركز المدينة ايضا، مبينا ان هذه الكاميرات تساعد الجهد الأمني وفي توجيه القطعات وتقليل الازدحام والسيطرة على الجريمة.

واوضح ان "عدد المواكب لهذا العام بلغ اكثر من ٦٥٠ موكبا تم تسجيلها وتم وضع السياقات والضوابط الخاص".

وختم بالقول، "تم توجيه كافة الضباط والمنتسبين بارتداء الكمامات وتوجيه الزائرين بالالتزام بالاجراءات الصحية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واشنطن: قانون تفويض الحرب في العراق لم يعد ضرورياً
محافظ كربلاء والقيادات الامنية يكشفون عن تدابير خطة محرم الحرام
القبض على إرهابيين اثنين وضبط منصة لإطلاق الصواريخ وأعتدة في كركوك وديالى وسامراء
القبض على 31 مطلوبا في ميسان
استشهاد منتسب في الشرطة الاتحادية اثناء تفكيكه عبوة في كركوك
بالفيديو .... الشيخ جلال الدين الصغير : خيار الانتخابات يقطع الطريق على الاجندات التي تريد الالتفاف على المسار الديمقراطي لتداول السلطة
بالفيديو .. الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي يضمن التزام الامريكيين بالاتفاقية الأخيرة مع العراق والتجربة التاريخية تؤكد عدم الالتزام؟
السجن 7 سنوات بحق مديـر عام في وزارة الـتجـارة
رئيس مجلس الخدمة الاتحادي يكشف عن أسباب تأخر توظيف حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل
امدلاع حريق في بناية دائرة التعويضات بشارع الرشيد وسط بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك