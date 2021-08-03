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القبض على 31 مطلوبا في ميسان


أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 31 مطلوباً بينهم بالإرهاب والنصب والاحتيال ضمن قاطع حطين.

وقالت مديرية الشرطة في بيان ، إن "مفارز قسم شرطة حطين تمكنت من إلقاء القبض على 31 مطلوباً للعدالة صادرة بحقهم مذكرات قبض من المحاكم المختصة وفق مواد جنائية ومخالفات متنوعة خلال الاسبوع الماضي".

وأضافت المديرية إن "من بينهم 6 متهمين بالإرهاب لارتكابهم جريمة الدگة العشائرية، بالإضافة الى متهمين بالاحتيال، والتهديد، والايذاء، وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، وأحكام القرار 570، بالإضافة الى مواد قانونية أخرى".

وأشارت المديرية الى إن "شرطة حطين نقلت جميع المعتقلين الى مراكز الاحتجاز الأمني وإحالتهم الى القضاء لينالوا عقابهم العادل" .

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