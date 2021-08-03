مصدر مطلع يكشف عن سبب انتشار مسلحين تابعين لــ لاهور جنكي

كشف مصدر مطلع ان اسباب انتشار المسلحين التابعين لـ لاهور جنكي وانصاره في محافظة السليمانية

واوضح المصدر ان هناك انباء تحدثت عن احتمال القاء القبض عليه هذه الليلة بسبب وثائق ومستمسكات تدين جنكي لذلك احتشدت مجموعة من المسلحين حول منزله لتمنع عملية اعتقاله

واضاف ان جنكي ومنذ اقالته من رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني يروج بين انصاره انه مهدد بالاعتقال في اي وقت مبنية على تهم كيدية بحسب قوله

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد قرر تجريد الرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي من الصلاحيات المناطة به كافة.

وبحسب وثيقة صادرة من المكتب السياسي جاء فيها أنه "وفقا للاجتماع الذي انعقد بتاريخ 15 - 7 - 2021 بشأن الخلاف بين الرئيسين المشتركين (بافل طالباني، ولاهور شيخ جنكي) صدّق أعضاء المكتب السياسي كافة على أن يسلم لاهور شيخ جنكي صلاحياته إلى الرئيس المشترك بافل طالباني لحين الانتهاء من تعديل النظام الداخلي".