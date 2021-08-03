حرس الحدود تقبض على متهمين بحيازة المخدرات في البصرة

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الاثنين، عن القاء القبض عل متهمين بحيازة المواد المخدرة في البصرة.

وقالت القيادة في بيان، ان "مفارز شعبة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة ٣٢ مخدرات".

واضافت ان "قوة من الفوج الرابع، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من القاء القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة ضمن قاطع المسؤولية وبحوزته كمية من العقاقير المخدرة".

واشارت القيادة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين واحالتهما الى القضاء المختص اصوليا".