مكافحة المتفجرات تعلن معالجة 15 عبوة ناسفة في الأنبار

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاثنين، عن معالجة (15) عبوة ناسفة في محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة في محافظة الانبار يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقتي (حي الشهداء وقضاء هيت) وعلى الفور توجهت مفارز مختصة الى محل الحادث".

وأضافت أنه "بعد الكشف وتفتيش 100 منزل من اصل 200 منزل من المجمع السكني تم العثور على (15) عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الارهابية وتمت المعالجة وفق الاجراءات القياسية".