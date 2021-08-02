العراق يدرس خياراً يطبق لأسبوعين لقطع سلسلة انتشار "كورونا"

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، التعاقد على شراء 18 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا، فيما أشارت إلى أنها تدعم تطبيق الحظر الشامل مدة أسبوعين لقطع سلسلة انتشار الوباء

وقال مدير دائرة الصحة العامة، رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الصحة تعاقدت على شراء 18 مليون جرعة من لقاح فايزر والتطعيم مفتوح لكل فئات المجتمع ولن يحدد بفئة معينة ويتم من 18 عاماً فما فوق.

وأضاف، أن كميات اللقاح القادمة للعراق في تزايد مستمر في الأسابيع المقبلة.

وعن كيفية مواجهة الارتفاع المستمر بعدد الإصابات بفيروس كورونا، أكد عبد الأمير أن الصحة تدعم الذهاب لخيار الحظر الشامل المقدر بـ14 يوماً وليس الحظر المستمر وإن طبق بشكل صحيح سيكون كفيلاً بقطع سلسلة انتقال العدوى وتقليل عدد الإصابات.

وأشار، إلى أن المستشفيات تغص حالياً بعدد المراجعين من المصابين بكورونا، وما زالت تستوعب الحالات الحرجة، لكن الوضع مهدد بفقدان السيطرة في الأيام القادمة إذا استمر عدد الدخول بتصاعد مستمر.

وسجل العراق، اليوم، 12734 إصابة جديدة بكورونا، و68 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات 1648727 إصابة، والوفيات إلى 18802 حالة.

وتماثل 8734 حالة للشفاء مؤخراً من الفيروس في العراق، ليزيد إجمالي المتعافين إلى 1480827 حالة تعاف، بنسبة شفاء 89.8 بالمائة.