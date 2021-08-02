مجلس الخدمة يكشف تفاصيل "استمارة توظيف" حملة الشهادات العليا

أكد مجلس الخدمة الاتحادية، اليوم الاثنين، أن إطلاق الاستمارة الإلكترونية لتعيين حملة الشهادات العليا يتوقف على أمر وحيد.

وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بتوظيف حملة الشهادات العليا متوقف على ورود الدرجات الوظيفية بأعدادها وانواعها من الوزارات والمؤسسات".

وأضاف، أنه "عند ورود الدرجات سيتم تصديق ملاكات هذه الدوائر بالتنسيق مع وزارة المالية"، مؤكداً أنه "لم ترد للمجلس اي درجة وظيفية ليتم اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتوظيف".

وشهدت العاصمة بغداد اليوم، تظاهرةً للخريجين الأوائل وحملة الشهادات قرب مقر وزارة المالية للمطالبة بتعيينهم في وزارات ومؤسسات الدولة.

وتعهد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، في السادس من شهر تموز الماضي، بدعم مطالب الخريجين، مؤكداً وجود آليات فنية تدعم التعيين وتمنع التلاعب.