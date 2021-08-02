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صحة الكرخ تفتتح منافذ جديدة للتطعيم بلقاح كورونا


أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الاثنين، عن فتح منافذ جديدة للتطعيم بلقاح كورونا في نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة.

وقالت الدائرة ، انه "تم فتح منفذ للتطعيم بلقاح كورونا في نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة، جاء ذلك خلال لقاء مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ، الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي، في مكتبه ، بوفد مشترك من النقابات".

واضافت انه "تم خلال اللقاء الإتفاق على عقد تعاون مشترك بين دائرة صحة الكرخ ونقابات المجموعة الطبية لغرض فتح منفذ تلقيحي للتطعيم بلقاحات كورونا لأعضاء تلك النقابات وللمواطنين المشمولين، للحد من انتشار الفيروس".

واشار البيان الى ان "رئيس نقابة أطباء الأسنان في العراق، الدكتور أبو بكر الراوي اوضح أن المنفذ التلقيحي في النقابات الثلاث سيباشر عمله في الأيام القليلة المقبلة، وسيكون على ثلاث وجبات يوميا بضمنها ايام العطل من أجل الحد من تفشي الوباء".

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صحة الكرخ تفتتح منافذ جديدة للتطعيم بلقاح كورونا
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