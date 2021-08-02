صحة الكرخ تفتتح منافذ جديدة للتطعيم بلقاح كورونا

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الاثنين، عن فتح منافذ جديدة للتطعيم بلقاح كورونا في نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة.
وقالت الدائرة ، انه "تم فتح منفذ للتطعيم بلقاح كورونا في نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة، جاء ذلك خلال لقاء مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ، الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي، في مكتبه ، بوفد مشترك من النقابات".
واضافت انه "تم خلال اللقاء الإتفاق على عقد تعاون مشترك بين دائرة صحة الكرخ ونقابات المجموعة الطبية لغرض فتح منفذ تلقيحي للتطعيم بلقاحات كورونا لأعضاء تلك النقابات وللمواطنين المشمولين، للحد من انتشار الفيروس".
واشار البيان الى ان "رئيس نقابة أطباء الأسنان في العراق، الدكتور أبو بكر الراوي اوضح أن المنفذ التلقيحي في النقابات الثلاث سيباشر عمله في الأيام القليلة المقبلة، وسيكون على ثلاث وجبات يوميا بضمنها ايام العطل من أجل الحد من تفشي الوباء".
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