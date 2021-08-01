القوات الامنية تمنع 15 شخصا حاولوا التسلل للعراق عبر الاراضي السورية

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، منع 15 شخصا حاولوا التسلل للعراق عبر الاراضي السورية.

وذكرت الخلية في بيان، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة ضمن قاطع السرية الثالثة بالفوج الثالث في لواء حرس الحدود 19 من رصد مجموعة تقدر بـ 15 شخصاً يحاولون اجتياز الحدود من الجانب السوري الى الأراضي العراقية".

واضاف البيان "حيث تمت معالجتهم وحصل تبادل إطلاق نار والاشتباك مع هؤلاء المتسللين، وقد لاذو بالفرار والانسحاب نحو الأراضي السورية".

وتابع "خرجت قواتنا لتفتيش الشريط الحدودي وعثرت على جثة احد هؤلاء المتسللين وهو سوري الجنسية تم التحفظ على الجثة من قبل الجهات المختصة".