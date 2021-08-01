الأخبار

عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي يتوقع الية الدوام في العام الدراسي الجديد


توقع عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي، الأحد، آلية الدوام في العام الدراسي الجديد، فيما وجهت دعوة للطلبة والكوادر مع انطلاق الامتحانات النهائية للثالث المتوسط وقرب إجراء امتحانات السادس الإعدادي.

وقال الزاملي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزارة التربية حسمت موضوع الامتحانات وإجرائها حضوريا لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي وهي تتحمل المسؤولية بذلك".

وأكد أن "لجنة التربية النيابية داعمة لإجراءات وزارة التربية بتشديد الاجراءات الصحية وتوفير المستلزمات للطلبة بهدف الوقاية من جائحة كورونا"، مشيرا الى أن "موضوع الامتحانات يصب في مصلحة الطالب والعملية التربوية بشكل عام".

ودعا الزاملي "الكوادر التدريسية والطلبة لتلقي اللقاح للخلاص من فيروس كورونا الذي عطل الحياة وأثر سلبا على مستويات الطلبة العلمية"، موضحا أن "لجنة التربية النيابية مصرة على استمرار اللقاءات مع وزارة التربية لوضع خارطة طريق للموسم الدراسي المقبل والذي نتطلع إلى أن يكون الدوام فيه حضوريا".

وأضاف، أن "لجنة التربية تباحثت قبل يومين مع وزارة التربية ودوائرها الادارية والمالية والعقود بملف طباعة الكتب وضرورة الانتهاء من ذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وتوجيه الوزارة والمديريات بتوزيع المناهج والكتب والدفاتر على المدارس من اجل التهيئة للموسم الدراسي المقبل"، مؤكدا: "ستكون لنا اجتماعات مع وزارة التربية لتهيئة الموسم الدراسي المقبل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شرطة كربلاء تكشف ملابسات جريمة قتل وتطيح بمرتكبها
القوات الامنية تمنع 15 شخصا حاولوا التسلل للعراق عبر الاراضي السورية
الصحة: تراجع الإصابات لا يعني تجاوز مرحلة الخطر والنظام الصحي أصبح مهدداً
عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي يتوقع الية الدوام في العام الدراسي الجديد
وفاة مدير الدفاع المدني السابق في ديالى بحادث دهس
عبوة تستهدف رتلاً لدعم الجيش الامريكي في سريع الديوانية
الإطاحة بمسؤول "مفرزة الاغتيالات" بداعش الارهابي في صلاح الدين
الصحة تعلن وصول الوجبة الاكبر من لقاح "فايزر"
الصحة تعلن توفر لقاحات كورونا في منافذ التلقيح
بحضور الرئاسات.. القصر الحكومي يحتضن اجتماعاً رفيعاً لمناقشة مخرجات الحوار الاستراتيجي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك