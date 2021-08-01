عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي يتوقع الية الدوام في العام الدراسي الجديد

توقع عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي، الأحد، آلية الدوام في العام الدراسي الجديد، فيما وجهت دعوة للطلبة والكوادر مع انطلاق الامتحانات النهائية للثالث المتوسط وقرب إجراء امتحانات السادس الإعدادي.

وقال الزاملي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزارة التربية حسمت موضوع الامتحانات وإجرائها حضوريا لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي وهي تتحمل المسؤولية بذلك".

وأكد أن "لجنة التربية النيابية داعمة لإجراءات وزارة التربية بتشديد الاجراءات الصحية وتوفير المستلزمات للطلبة بهدف الوقاية من جائحة كورونا"، مشيرا الى أن "موضوع الامتحانات يصب في مصلحة الطالب والعملية التربوية بشكل عام".

ودعا الزاملي "الكوادر التدريسية والطلبة لتلقي اللقاح للخلاص من فيروس كورونا الذي عطل الحياة وأثر سلبا على مستويات الطلبة العلمية"، موضحا أن "لجنة التربية النيابية مصرة على استمرار اللقاءات مع وزارة التربية لوضع خارطة طريق للموسم الدراسي المقبل والذي نتطلع إلى أن يكون الدوام فيه حضوريا".

وأضاف، أن "لجنة التربية تباحثت قبل يومين مع وزارة التربية ودوائرها الادارية والمالية والعقود بملف طباعة الكتب وضرورة الانتهاء من ذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد وتوجيه الوزارة والمديريات بتوزيع المناهج والكتب والدفاتر على المدارس من اجل التهيئة للموسم الدراسي المقبل"، مؤكدا: "ستكون لنا اجتماعات مع وزارة التربية لتهيئة الموسم الدراسي المقبل".