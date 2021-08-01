وفاة مدير الدفاع المدني السابق في ديالى بحادث دهس

افاد مصدر أمني، الاحد، بوفاة مسؤول محلي سابق بحادث دهس في محافظة ديالى.

وقال المصدر ان"مدير الدفاع المدني السابق في ديالى اللواء احمد جواد كاظم، لقى مصرعه بعد تعرضه لحادث دهس من دراجة نارية محورة (ستوتة) اثناء خروجه من المسجد في منطقة دور الزراعة قرب مدينة بعقوبة".

واضاف، ان"الفقيد يعد من اشهر مدراء الدفاع المدني في ديالى منذ عقود، وعمل في فترة صعبة جدا بسبب الاضطرابات الأمنية، واعاد تأهيل الكثير من المراكز التي دمرت بسبب الارهاب".