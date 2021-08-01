الصحة تعلن توفر لقاحات كورونا في منافذ التلقيح

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن توفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا في منافذ التلقيح ببغداد والمحافظات.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تعلن عن توفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومن مختلف المناشئ الرصينة والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وبكميات كافية في منافذ التلقيح التابعة لدوائرها الصحية في بغداد وعموم المحافظات".

يشار إلى أن الآونة الأخيرة، شهدت إقبالاً واسعاً على منافذ التلقيح في مختلف مناطق البلاد.