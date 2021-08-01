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القضاء يصدر توجيهاً بشأن المرشحات للانتخابات المقبلة


اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، توجيها بشأن المرشحات للانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل.

وبحسب وثيقة صادرة من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان إنه "بغية تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية القادمة وحمايتها مما تتعرض له من إساءة بسبب ذلك تنسب حصر الشكاوى التي تقدم عن تلك الجرائم لدى مكاتب المحققين القضائيين في مقر محاكم التحقيق، وأن يتم اشعار مستشارية الأمن القومي ودائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء بذلك".

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