نتائج تحقيق: المروحية العراقية سقطت بفعل هجوم في صلاح الدين

كشف مصدر أمني مطلع، يوم السبت، عن نتائج التحقيق في سقوط مروحية عسكرية عراقية قبل عدة أيام في محافظة صلاح الدين ومصرع جميع أفراد طاقمها.

وقال المصدر، إن "نتائج التحقيق في سقوط مروحية عسكرية عراقية وتحطمها في صلاح الدين توصلت إلى أنها تعرضت لهجوم".

وأوضح المصدر أن "المروحية سقطت بعد إصابتها بقذيفة أو صاروخ"، مردفاً بأن "السلطات الأمنية قد تنفي تعرض المروحية لهجوم لأنه يعتبر خرقاً أمنياً كبيراً".

والخميس، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل طاقم طائرة هليكوبتر سقطت في محافظة صلاح الدين، خلال تأدية مهمة قتالية.

ولم توضح الخلية سبب سقوط الطائرة، لكنها قالت إنها كانت في مهمة قتالية أثناء سقوطها في محيط ناحية آمرلي، مما أسفر عن استشهاد طاقمها المكون من خمسة عسكريين، وهم عقيد ورائد و3 عسكريين برتبة نائب ضابط.