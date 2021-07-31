عضو في لجنة الصحة النيابية : لا جدوى من الحظر الشامل وهناك 3 بدائل عنه

أكد عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي، السبت، عدم جدوى العودة لخيار الحظر الشامل لمواجهة التصاعد المستمر بعدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما اقترح 3 بدائل.

وقال خلاطي لوكالة الأنباء الرسمية، انه "على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات اليومي بكورونا ووصوله إلى ارقام غير مسبوقة لم ترفع اللجنة أية توصيات بالعودة للحظر الشامل، ونعتقد أن الحظر غير مفيد ومن الصعوبة تطبيقه وله تأثيرات سلبية اقتصادياً واجتماعيا".

واقترح 3 بدائل للحظر بالقول، "هناك عدة بدائل للحظر الشامل عبر دفع الناس أولا للالتزام بالوقاية ولبس الكمامة وثانياً منع التجمعات وثالثاً التشجيع على أخذ اللقاح".

وأشار إلى أن "قيام العمليات المشتركة بطبع باجات استثناء جديدة وارد لأن هناك حظراً جزئياً، يبدأ الساعة 12 بعد منتصف الليل ولا يعني أن هناك خطة لفرض حظر شامل حاليا".