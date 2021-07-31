وفد امني رفيع يصل صلاح الدين لكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي بناحية يثرب

وصل وفد امني رفيع، السبت، الى صلاح الدين للاطلاع على ملابسات الاعتداء الإرهابي الأخير على مجلس عزاء في ناحية يثرب.

وأفاد مصدر امني، بأن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، يرافقه معاون رئيس اركان الجيش للعمليات ومدير الاستخبارات العسكرية وكبار الضباط في العمليات المشتركة ووزارة الدفاع، وصلوا الى ناحية يثرب للاطلاع على ملابسات الاعتداء الإرهابي الاخير من قبل داعش على مجلس عزاء بالناحية".

هذا وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أصدرت بياناً في وقت سابق اليوم جاء فيه، إن "اعتداءً إرهابياً على أحدى مجالس العزاء بمنطقة البو جيلي بناحية يثرب في صلاح الدين، ادى الى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".