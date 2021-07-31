بعملية نوعية.. قتل قيادي بارز بداعش الارهابي بمحافظة ديالى

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، السبت، قتل قيادي بداعش في تلال حمرين.

وقال رسول في بيان ، إنه "وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعملية نوعية، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من قتل الإرهابي المُكنى (أبو سعد السمين)"، مشيرا الى أن "الارهابي كان يشغل منصب ما يُسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري بالقرب من بُحيرة تلال حمرين ضمن مُحافظة ديالى".

واوضح أن "الارهابي كان يُعد ذا تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الانتحاريين".