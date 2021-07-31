رئيس اركان الحشد يزور صلاح الدين

زار رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي، السبت، قاطع عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي.

وذكر بيان لهيأة الحشد الشعبي أن" قائد عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي صفاء الساعدي ومعاون آمر اللواء السادس للحشد ثامر عبد الرضا العنزي وعدداً من قيادات اللواء استقبلوا المحمداوي والوفد المرافق له"،

لافتاً الى أن "الزيارة تهدف للاطلاع على الخطط الأمنية والاستخبارية ومتابعة إجراءات تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع بقية القطعات الأمنية والوقوف على أبرز الاحتياجات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في مواجهة خلايا الإرهاب التي أخذت تنشط مؤخراً".