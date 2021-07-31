الأخبار

الاستخبارات تطيح بمسؤولي الدعم اللوجستي في داعش الارهابي بكركوك


أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن القبض على ٧ ارهابيين متهمين بقضايا الإرهاب ومسؤولين عن الدعم اللوجستي في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية جهودها الميدانية من خلال جمع المعلومات عن الخلايا النائمة ومن خلال عملياتها الاستباقية تمكنت مفارزها في محافظة كركوك من القاء القبض على ٧ اهداف مطلوبين وفق المادة ٤/ ١ ارهاب".

وأضافت، أنه "على إثر اعترافات الارهابيين تبين انهم بايعوا عصابات داعش وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي لعناصر داعش الارهابية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق القانون".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عضو في لجنة الصحة النيابية : لا جدوى من الحظر الشامل وهناك 3 بدائل عنه
بعد محطة صلاح الدين.. ابو فدك في الموصل
وفد امني رفيع يصل صلاح الدين لكشف ملابسات الاعتداء الإرهابي بناحية يثرب
بعملية نوعية.. قتل قيادي بارز بداعش الارهابي بمحافظة ديالى
رئيس اركان الحشد يزور صلاح الدين
الاستخبارات تطيح بمسؤولي الدعم اللوجستي في داعش الارهابي بكركوك
تحت شعار (عراقنا نحميه ونبنيه).. انطلاق الحملة الإنتخابية لتحالف الفتح
مسؤول امني رفيع يكشف عن إحباط 3 محاولات لاستهداف مطار بغداد
العامري يدعو لإجراء انتخابات حرة نزيهة بعيداً عن تأثير المال والسلاح
صحة البصرة تبين حقيقة نفاذ الاوكسجين في مستشفياتها
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك