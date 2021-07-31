الاستخبارات تطيح بمسؤولي الدعم اللوجستي في داعش الارهابي بكركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن القبض على ٧ ارهابيين متهمين بقضايا الإرهاب ومسؤولين عن الدعم اللوجستي في كركوك.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية جهودها الميدانية من خلال جمع المعلومات عن الخلايا النائمة ومن خلال عملياتها الاستباقية تمكنت مفارزها في محافظة كركوك من القاء القبض على ٧ اهداف مطلوبين وفق المادة ٤/ ١ ارهاب".

وأضافت، أنه "على إثر اعترافات الارهابيين تبين انهم بايعوا عصابات داعش وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي لعناصر داعش الارهابية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق القانون".