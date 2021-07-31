العامري يدعو لإجراء انتخابات حرة نزيهة بعيداً عن تأثير المال والسلاح

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، الى إجراء انتخابات حرة نزيهة بعيداً عن تأثير المال والسلاح.

وقال العامري في كلمة له خلال مهرجان انطلاق الحملة الانتخابية لتحالف الفتح "لقد أثبتنا ومن خلالِ التجاربِ في زمنِ مقارعةِ النظام الاستبدادي السابق، وفي زمنِ مقاومةِ الاحتلال، وفي الاستجابةِ لفتوى المرجعية الدينية والتصدي للإرهاب أننا الحماةُ لهذا الوطن المدافعون عن شعبِه وترابِه ومقدساتِه نحميه بأرواحِنا ونفديه بأغلى مانملك".

وأضاف "وما قوافلُ الشهداءِ التي قدمها أبناء الحشد وجحافلُ المقاومة على طريق مقارعة الطاغوت ومقاومةِ الاحتلالِ ومواجهةِ الإرهابِ إلا دليلٌ قاطعٌ على صدقِ مانقول حول حمايةِ هذا الوطنِ وافتدائِه بالغالي والنفيس".

ولفت الى أن "الانتخابات هي خيار الشعب والطريق الوحيد لتغيير المسارات الخاطئة وفق الأسس الديمقراطية والمشاركة الواسعة فيها كما دعت لذلك المرحعية الدينية العليا فهو أمر واجب وحيوي لبناء وطننا وإنصاف شعبنا ووضعه البناء والإصلاح على الطريق الصحيح".

وشدد على الحكومة بـ"ضرورة إعادة هيبة الدولة وخلق كل المناخات المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد يوم 10 / 10/ 2021، وأن تكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية"، حاثاً "المفوضية العليا للانتخابات وبالتعاون مع ممثلية الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين لإجراء انتخابات حرة نزيهة عادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح من أجل إعادة الثقة بالعملية السياسية".

واعرب عن اعتقاده أن "علة العلل في معالجة كل الأزمات في العراق إعادة هيبة الدولة وفرض القانون وبسط الامن ومحاسبة المقصرين أيا ً كانوا".