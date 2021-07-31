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ضبط حاويتين بداخلهما دراجات نارية وهوائية معدة للتهريب بمنفذ ميناء ام قصر


أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط حاويتين بداخلهما دراجات نارية وهوائية معدة للتهريب بمنفذي ميناء أم قصر اشمالي والاوسط.

وذكرت الهيأة في بيان أن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط حاوية بداخلها دراجات نارية مخبأة معدة للتهريب خارج الحرم الكمركي".

وأضاف، انه "تم ضبط حاوية اخرى في منفذ ميناء أم قصر الأوسط تحتوي على دراجات هوائية مستخدمة معدة للتهريب كونها ومخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

واشار البيان الى أنه "شكلت لجنة من الدوائر ذات العلاقة وإحالة الحاويتين المضبوطة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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ضبط حاويتين بداخلهما دراجات نارية وهوائية معدة للتهريب بمنفذ ميناء ام قصر
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