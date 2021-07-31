صحة كربلاء تعلن عن حملة جديدة لمنع تفشي كورونا وتطلق تحذيراً

أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم السبت، عن حملة وقائية موسعة خلال الإسبوع الحالي، لتطعيم أصحاب المحال العامة والعاملين بأحد اللقاحات المضادة لكورونا، فيما حذرت الممتنعين عن أخذ اللقاح.

وقالت الدائرة في بيان، إنه "بناءً على توجيهات المدير العام للدائرة، والمتابعة المباشرة من قبل مدير قسم الصحة العامة، خالد الاعرجي، وحسب التعليمات الوزارية الرامية لتعزيز الوعي الصحي المُجتمعي ضد فيروس كُورونا، وتفادي الإصابة به، ومن أجل تطعيم أكبر عدد من المُواطنين وبقية شرائح المجتمع باللقاحات المُضادة للفيروس الوبائي، لذا تقرر قيام الفرق الرقابية الصحية في مركز المدينة وأقضيتها ونواحيها، بحملة وقائية موسعة خلال الإسبوع الحالي، لتطعيم أصحاب المحال العامة والعاملين فيها بأحد اللقاحات المُعتمدة حالياً، وتدوين البيانات الخاصة بالمُلقحين في إستمارة خاصة أعدت لهذا الغرض".

وأشارت إلى أنه "في حال إمتناع صاحب المحل وعماله عن أخذ اللقاح، حينها يتم غلق المحل وفرض غرامة مالية فورية تتراوح أقيامها بين (خمسمائة الف دينار إلى خمسة ملايين دينار)".