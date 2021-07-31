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الصحة تتحدث عن فوائد مهمة للقاح كورونا وتوضح بشأن فتح منافذ مسائية


جددت وزارة الصحة، اليوم السبت، تاكيدها على فعالية جميع لقاحات كورونا المستخدمة في العراق بنسبة اكثر من 90%، فيما دعت المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية والابتعاد عن الاماكن العامة وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث صحفي، ان "الوزارة تنفي بشكل قاطع كل ما يشاع من اخبار مغلوطة عن سلبيات لقاحات كورونا من اشخاص غير مؤهلين وغير مخولين"، موجهاً عتبه على بعض وسائل الاعلام والوكالات الخبرية التي تسارع في تناقل المعلومات دون التاكد من مصدرها بشكل رسمي.

واضاف، "ننفي بشكل قاطع وجود حالات وفاة واعراض جانبية خطيرة لدى المتلقين للقاح المضاد لكورونا"، موضحا ان "الوزارة لم تسجل لحد الان ونحن نقترب من مليوني شخص تلقوا اللقاح في العراق، اي حالة وفاة واعراض خطيرة او متوسطة لمتلقي اللقاحات"، مبينا ان "الاعراض الجانبية بعد تلقي اللقاحات امر ممكن وستكون بسيطة".

وتابع، ان "لقاحات كورونا المستخدمة في العراق اثبتت فعاليتها وتحقيقها حماية ووقاية من الاصابة بنسبة تتجاوز 90% وفي حال حدثت اصابة لدى الشخص المتلقي للقاح ستكون اصابة بسيطة جدا ولن يحتاج الى الدخول الى المستشفى".

وأردف، ان "الشخص الملقح بنسبة %90 لن يصاب بكورونا وفي حال اصابته فستكون اصابته بسيطة واحتمال نقله للعدوى ضئيل جدا".

ولفت البدر الى ان "الوزارة تعاني من ضغط كبير على مستشفياتها نتيجة ارتفاع الاصابات"، مشيرا الى "وجود ما لا يقل عن 4000 حالة حرجة وتحتاج الى اوكسجين وعناية طبية خاصة".

ودعا المتحدث باسم الوزارة، المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية في الابتعاد عن الاماكن العامة وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للحفاظ على صحتهم".

وبشأن تمديد فتح المنافذ التلقيحية حتى المساء بعد أن كان عملها الى الساعة الواحدة ظهرا، ذكر البدر، ان "هذا الامر أعلن بشكل رسمي من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي وانه بدأ العمل بها بالفعل في عدد من المنافذ.

واشار الى ان "الصحة ستعلن تفاصيل تمديد فتح المنافذ التلقيحية وخطة العمل الخاصة بها وستعلن للجمهور".

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