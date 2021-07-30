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مكافحة الإجرام تقبض على متهمين بالخطف والابتزاز الالكتروني في بغداد


اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهمين اثنين بالخطف والابتزاز الالكتروني واخرين بقضايا جنائية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجرائم خطف ضمن مكاتب مكافحة إجرام القدس، والكرادة، في حين ألقت مفارز مكاتب مكافحة إجرام بغداد الجديدة، والنهروان القبض على متهمين اثنين لقيامهما بابتزاز المواطنين إلكترونيا وتهديدهم، كما وألقت المديرية القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة حقائب نسائية ضمن الاعظمية، والمنصور، والزهور".

واضافت ان "مفارز مكاتب مكافحة إجرام المدائن، وحي العامل، والكاظمية، وابي غريب، والحرية، والمحمودية، والتاجي، والكرامة نفذت أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ومحلات تجارية، ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة، بدورها تمكنت مفارز مكاتب مكافحة إجرام الشعب، وباب الشيخ، وحسينية المعامل، والدورة، والصالحية، ومكتب مكافحة سرقة سيارات من إلقاء القبض على ستة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك ضمن الرصافة، فضلا عن ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ".

 

واشارت المديرية الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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