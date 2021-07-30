الأخبار

انخفاض طفيف بمعدل الاصابات وارتفاع الوفيات بكورونا في العراق


اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة،، استمرار تسجيل اصابات يومية قياسية بفيروس كورونا في عموم العراق.

وبحسب الوقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة  فقد اظهرت الفحوصات الطبية "اصابة 12597 شخصا خلال 24 ساعة في عموم البلاد بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 1616384منذ تفشي الجائحة في العراق".

وسجلت الملاكات الصحية "وفاة 62 مصابا خلال يوم واحد ليصل اجمالي الوفيات الى 18595 في عموم البلاد".

وبحسب الموقف الوبائي فقد "تماثلت 8499 حالة جديدة للشفاء من كورونا، في حين بلغ عدد متلقي اللقاح خلال يوم واحد 65109 شخصا".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شرطة البصرة توضح بشان وفاة متهم بعد اعتقاله
مكافحة الإجرام تقبض على متهمين بالخطف والابتزاز الالكتروني في بغداد
العمليات المشتركة تحسم الجدل بشأن حظر التجوال
انخفاض طفيف بمعدل الاصابات وارتفاع الوفيات بكورونا في العراق
الصحفي الزميل ريناس علي مغردا : لماذا يصنع الكاظمي مجدا لا علاقة له فيه ؟؟؟
مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي وزارة الدفاع
الدفاع المدني تصدر بيانا تفصيليا عن حريق السعدون الكبير
شرطة البصرة تعلن تنفيذ أوامر قبض بحق عدد من المطلوبين
القبض على عدد من المطلوبين في السيطرات الخارجية في كربلاء المقدسة
اندلاع حريق كبير بمنطقة السعدون وسط بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الموسوي : احسنت النشر ...
الموضوع :
لطم شمهودة ..!
ضياء عبد الرضا طاهر : عزيزي كاتب المقال هذا هو رأيك وان حزب الله ليس له اي علاقه بما يحصل في لبنان ...
الموضوع :
واشنطن تُمهِد الأرض لإسرائيل لضرب لبنان وحزبُ أللَّه متأَهِب
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
فيسبوك